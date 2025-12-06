В Киеве прогремел ряд взрывов: на столицу летели скоростные цели
Ночью 6 декабря Россия бьет по Украине дронами и ракетами. Взрывы во время атаки слышали в Киеве.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на начальника КГВА Тимура Ткаченка.
Смотрите также "Шахеды" снова терроризируют Украину: тревогу объявили в Киеве и ряде областей
Что известно о взрывах в Киеве?
Воздушная тревога в Киеве была объявлена в 00:29 6 декабря. Первоначально она была связана с угрозой ударов "Шахедами". Впоследствии добавилась угроза из-за взлета вражеского МиГ-31К.
Около 01:31 в столице прогремели первые взрывы. Как сообщил Тимур Ткаченко, они связаны с работой ПВО.
В столице работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях. Город под вражеской атакой,
– написали в КМВА.
Перед этим воздушные силы ВСУ предупреждали о движении нескольких враждебных целей на столицу.
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграмм-канале.