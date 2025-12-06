Укр Рус
6 декабря, 01:33
В Киеве прогремел ряд взрывов: на столицу летели скоростные цели

Дария Черныш

Ночью 6 декабря Россия бьет по Украине дронами и ракетами. Взрывы во время атаки слышали в Киеве.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на начальника КГВА Тимура Ткаченка.

Что известно о взрывах в Киеве? 

Воздушная тревога в Киеве была объявлена ​​в 00:29 6 декабря. Первоначально она была связана с угрозой ударов "Шахедами". Впоследствии добавилась угроза из-за взлета вражеского МиГ-31К. 

Около 01:31 в столице прогремели первые взрывы. Как сообщил Тимур Ткаченко, они связаны с работой ПВО. 

В столице работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях. Город под вражеской атакой, 
– написали в КМВА. 

Перед этим воздушные силы ВСУ предупреждали о движении нескольких враждебных целей на столицу. 

