В Киеве прогремел взрыв: над городом кружил разведывательный дрон
- Утром 7 сентября во время воздушной тревоги взрыв в очередной раз прогремел в Киеве, а вскоре объявили отбой угрозы.
- Воздушные силы ВСУ предупреждали о российском разведывательном БпЛА в пределах области, который пытались сбить.
Утром воскресенья, 7 сентября, в Киеве продолжалась воздушная тревога. В частности, около 07:43 там прогремел очередной взрыв.
По данным мониторов, над столицей летал разведывательный БпЛА. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Что известно о взрыве в Киеве?
Воздушная тревога в Киеве длилась с 21:47 субботы до 05:19 воскресенья. Затем сирены снова прозвучали утром – с 05:52 до 07:46. Враг атаковал украинскую столицу ударными беспилотниками и ракетами.
В Киевской и Черниговской областях обнаружены вражеские разведывательные БПЛА. Привлечены средства для их сбивания,
– предупредили в Воздушных силах в 07:42.
Также мониторы писали о сбивании "Шахеда" около 07:42.
Последствия атаки на Киев 7 сентября: что известно
- По данным ГСЧС, в столице ранены 18 человек, еще 2 – погибли. Мэр Виталий Кличко уточнил, что жертвы – молодая женщина и ребенок в возрасте до 1 года. Кроме того, в Дарницком районе в укрытии скончалась пожилая женщина.
- Повреждены несколько многоэтажных домов, разрушения зафиксированы в Святошинском и Дарницком районах.
- В Печерском районе произошло возгорание в правительственном здании – из-за падения обломка горит здание Кабмина.