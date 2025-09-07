Уранці неділі, 7 вересня, у Києві тривала повітряна тривога. Зокрема, близько 07:43 там пролунав черговий вибух.

За даними моніторів, над столицею літав розвідувальний БпЛА. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Дивіться також Росія масовано атакувала "Шахедами" Київщину: пошкоджено будинки, постраждала людина

Що відомо про вибух у Києві?

Повітряна тривога в Києві тривала з 21:47 суботи до 05:19 неділі. Згодом сирени знову пролунали вранці – з 05:52 до 07:46. Ворог атакував українську столицю ударними безпілотниками та ракетами.

На Київщині та Чернігівщині ворожі розвідувальні БпЛА. Залучено засоби для його збиття,

– попередили в Повітряних силах о 07:42.

Також монітори писали про збиття "Шахеда" близько 07:42.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Наслідки атаки на Київ 7 вересня: що відомо