В Киеве прогремели взрывы: на город летела ракета
- В Киеве ночью 27 декабря прогремели взрывы.
- Город был под прицелом вражеских ракет.
Ночью 27 декабря во многих регионах страны объявили ракетную опасность. Взрывы в столице прогремели около 1:30.
Об этом информирует 24 Канал. Корреспонденты сообщают о проблемах со светом после взрывов.
Смотрите также Мониторы сообщают о взлете Ту-95 и вероятных пусках "Калибров": есть угроза обстрела
Что известно об атаке на Киев?
Тревогу в Киеве объявили в 1:27, уже через несколько минут раздались взрывы.
Информацию о ударе подтвердил и мэр города Виталий Кличко.
Работают силы ПВО. Оставайтесь в укрытиях!,
– говорится в его сообщении.
Перед этим в Воздушных силах предупреждали о пусках скоростных целей на столицу.
Отметим, что мониторы писали о взлете стратегической авиации с баз на Дальнем Востоке России. Была информация и о возможных пусках "Калибров" из акватории Черного моря.
Каковы последствия предыдущих обстрелов Киева?
На днях вражеский дрон-камикадзе типа "Шахед" попал в жилой многоэтажный дом в Святошинском районе. В результате удара повреждена кровля дома и выбиты окна. По имеющейся информации, травмы получили пять человек.
А в Вышгородском районе Киевской области в результате российской атаки погибла пожилая женщина.
Кроме того, ночью 29 ноября российская армия нанесла массированный удар по Киеву с применением ракет и беспилотников, в результате чего погибли три человека.
Падение обломков дронов зафиксировано в нескольких районах города, они попали в многоэтажные дома, вызвав возгорание.