Главные новости В Киеве прогремели взрывы: на город летела ракета
27 декабря, 01:33
2

В Киеве прогремели взрывы: на город летела ракета

Татьяна Бабич
Основные тезисы
  • В Киеве ночью 27 декабря прогремели взрывы.
  • Город был под прицелом вражеских ракет.

Ночью 27 декабря во многих регионах страны объявили ракетную опасность. Взрывы в столице прогремели около 1:30.

Об этом информирует 24 Канал. Корреспонденты сообщают о проблемах со светом после взрывов.

Что известно об атаке на Киев? 

Тревогу в Киеве объявили в 1:27, уже через несколько минут раздались взрывы. 

Информацию о ударе подтвердил и мэр города Виталий Кличко. 

Работают силы ПВО. Оставайтесь в укрытиях!,
– говорится в его сообщении. 

Перед этим в Воздушных силах предупреждали о пусках скоростных целей на столицу.

Отметим, что мониторы писали о взлете стратегической авиации с баз на Дальнем Востоке России. Была информация и о возможных пусках "Калибров" из акватории Черного моря. 

Каковы последствия предыдущих обстрелов Киева? 

  • На днях вражеский дрон-камикадзе типа "Шахед" попал в жилой многоэтажный дом в Святошинском районе. В результате удара повреждена кровля дома и выбиты окна. По имеющейся информации, травмы получили пять человек. 

  • А в Вышгородском районе Киевской области в результате российской атаки погибла пожилая женщина.

  • Кроме того, ночью 29 ноября российская армия нанесла массированный удар по Киеву с применением ракет и беспилотников, в результате чего погибли три человека. 

  • Падение обломков дронов зафиксировано в нескольких районах города, они попали в многоэтажные дома, вызвав возгорание.