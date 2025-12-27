У Києві прогриміли вибухи: на місто летіли ракети

Вночі 27 грудня в багатьох регіонах країни оголосили ракетну небезпеку. Вибухи у столиці пролунали близько 1:30.

Про це інформує 24 Канал. Кореспонденти повідомляють про проблеми зі світлом після вибухів.

Що відомо про атаку на Київ?

Тривогу у Києві оголосили о 1:27, вже за кілька хвилин пролунали вибухи. Інформацію про удар підтвердив і мер міста Віталій Кличко.

Працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!,

– йдеться у його повідомленні.

Перед цим у Повітряних силах попереджали про пуски швидкісних цілей на столицю.

Росіяни продовжили атаку на Київ. Пуски декількох швидкісних цілей фіксували близько другої ночі.

Столицю одночасно атакували ракети різного типу. Йдеться про "Кинджали", "Калібри", "Іскандер-М" та "Іскандер-К".

Зауважимо, що монітори писали про зліт стратегічної авіації з баз на Далекому Сході Росії. Була інформація і про пуски "Калібрів" з акваторії Чорного моря.

Які наслідки попередніх обстрілів Києва та області?