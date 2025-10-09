Вечером четверга, 9 октября, российские военные в очередной раз запустили по Украине беспилотники. В частности, взрывы прогремели в Киеве.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Виталия Кличко. О работе ПВО он написал в 23:38.

Что известно о взрывах в Киеве 9 октября?

Вечером 9 октября воздушная тревога распространилась по Киевской области. В столице сирена прозвучала в 23:19. Городской голова сообщил о работе сил ПВО по вражеским беспилотникам. Позже он рассказал о последствиях.

Из-за массированной атаки вражеских БпЛА в столице могут быть перебои со светом и водоснабжением,

– написал Виталий Кличко.

Он подчеркнул, что все службы работают, отслеживают ситуацию и готовы к реагированию. Мэр Киева призвал жителей находиться в укрытиях во время российской атаки.

К слову, накануне громко было на Киевщине. Защитники неба сбивали российские дроны около 23:20, а перед этим – в 21:30.

