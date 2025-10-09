Увечері четверга, 9 жовтня, російські військові вкотре запустили по Україні безпілотники. Зокрема, вибухи пролунали в Києві.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на мера Віталія Кличка. Про роботу ППО він написав о 23:38.

Що відомо про вибухи в Києві 9 жовтня?

Увечері 9 жовтня повітряна тривога поширилася Київською областю. У столиці сирена пролунала о 23:19. Міський голова повідомив про роботу сил ППО по ворожих безпілотниках. Пізніше він розповів про наслідки.

Через масовану атаку ворожих БпЛА в столиці можуть бути перебої зі світлом та водопостачанням,

– написав Віталій Кличко.

Він підкреслив, що всі служби працюють, відслідковують ситуацію та готові до реагування. Мер Києва закликав жителів перебувати в укриттях під час російської атаки.

До слова, напередодні гучно було на Київщині. Оборонці неба збивали російські дрони близько 23:20, а перед цим – о 21:30.

Росіяни тероризують Україну: де було гучно останнім часом?