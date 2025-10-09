У Києві можуть бути перебої зі світлом та водопостачанням через атаку дронів, – Кличко
- У Києві можуть бути перебої зі світлом та водопостачанням через масовану атаку ворожих безпілотників, про що повідомив мер Віталій Кличко.
- Всі служби працюють та готові до реагування, а жителів закликають перебувати в укриттях під час російської атаки.
Увечері четверга, 9 жовтня, російські військові вкотре запустили по Україні безпілотники. Зокрема, вибухи пролунали в Києві.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на мера Віталія Кличка. Про роботу ППО він написав о 23:38.
Дивіться також У Києві та низці регіонів повітряна тривога: Росія атакує "Шахедами"
Що відомо про вибухи в Києві 9 жовтня?
Увечері 9 жовтня повітряна тривога поширилася Київською областю. У столиці сирена пролунала о 23:19. Міський голова повідомив про роботу сил ППО по ворожих безпілотниках. Пізніше він розповів про наслідки.
Через масовану атаку ворожих БпЛА в столиці можуть бути перебої зі світлом та водопостачанням,
– написав Віталій Кличко.
Він підкреслив, що всі служби працюють, відслідковують ситуацію та готові до реагування. Мер Києва закликав жителів перебувати в укриттях під час російської атаки.
До слова, напередодні гучно було на Київщині. Оборонці неба збивали російські дрони близько 23:20, а перед цим – о 21:30.
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.
Росіяни тероризують Україну: де було гучно останнім часом?
Нагадаємо, що вибухи прогриміли також у Дніпрі. Повітряні сили інформували про КАБ на Дніпропетровщині в напрямку міста.
Крім того, за даними Повітряних сил, десятки ворожих дронів атакували Україну в ніч проти 10 жовтня.
Під ударом були, зокрема, Чернігівщина, Полтавщина, Харківщина, Черкащина, Сумщина, Миколаївщина та Дніпропетровщина.