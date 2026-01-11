В Киеве прогремели взрывы

Россия в ночь на 11 января атакует Украину "Шахедами". Из-за этого в Киеве раздались взрывы.

У КМВА рассказали детали, передает 24 Канал.

Что известно о взрывах в Киеве?

Воздушную тревогу в Киеве объявили в 01:08 11 января. А террор области начался еще с вечера.

После полуночи Воздушные силы трижды предупреждали об угрозе для Киевщины:

летела группа БпЛА с юга Черниговщины на Киевщину,

БпЛА на Борисполь,

БпЛА на Борисполь, Вишенки, Васильков.

В 01:09 власти Киева сообщили, что в городе есть угроза вражеских ударных дронов.

Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над Киевом. Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги,

– написали в КГВА уже в 01:22.

Через несколько минут, в 01:35, громко было и в области.

У КОВА сообщили, что также работает ПВО.

"Ни в коем случае не делайте фото- и видеофиксацию работы наших сил обороны, сбивания воздушных целей и их падения", – напомнили там.

Что известно об атаке на область?