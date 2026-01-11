Росія у ніч на 11 січня атакує Україну "Шахедами". Через це у Києві пролунали вибухи.

У КМВА розповіли деталі, передає 24 Канал.

Що відомо про вибухи у Києві?

Повітряну тривогу у Києві оголосили о 01:08 11 січня. А терор області почався ще звечора.

Після опівночі Повітряні сили тричі попереджали про загрозу для Київщини:

летіла група БпЛА з півдня Чернігівщини на Київщину,

БпЛА на Бориспіль,

БпЛА на Бориспіль, Вишеньки, Васильків.

О 01:09 влада Києва повідомила, що у місті є загроза ворожих ударних дронів.

Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над Києвом. Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги,

– написали у КМВА уже о 01:22.

За кілька хвилин, о 01:35, гучно було і в області.

У КОВА повідомили, що також працює ППО.

"У жодному разі не робіть фото- та відеофіксацію роботи наших сил оборони, збиття повітряних цілей та їхнього падіння", – нагадали там.

Що відомо про атаку на область?