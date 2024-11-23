В Киеве в гостинице произошла стрельба: есть жертва и пострадавшие
В одном из столичных отелей произошла жуткая стрельба, в результате которой погиб 27-летний мужчина. Полиция Киева начала уголовное производство.
Также в результате инцидента есть пострадавшие. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киева.
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Что известно о стрельбе в Киеве
Согласно обнародованной информации, ситуация произошла сегодня ориентировочно в 01:00 ночи. В помещении одной из столичных гостиниц между двумя компаниями возник конфликт. После этого между участниками вспыхнула потасовка. во время которой один из фигурантов получил оружие и произвел несколько выстрелов в сторону оппонентов.
К сожалению, в результате таких действий от полученных ранен на месте погиб 27-летний мужчина. Ранения также получили товарищ потерпевшего и охранник заведения. Последние в удовлетворительном состоянии были госпитализированы. Полицейские задержали одного из участников драки, стрелка разыскивают.
Уголовные производства начаты по двум статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 115 – умышленное убийство, и ч. 2 ст. 296 – хулиганство. Фигуранту грозит до пятнадцати лет лишения свободы,
– говорится в сообщении правоохранителей.
По состоянию на сейчас более подробная информация об этом инциденте обнародована не была. Очевидно, полиция сообщит подробнее впоследствии.
Другие подобные случаи
- Напомним, в Киеве в Святошинском районе вечером 8 ноября мужчины устроили стрельбу. Их уже задержали правоохранители. По предварительной информации от очевидца, двое подвыпивших мужчин стреляли в воздух, вероятно, ради развлечения.
- Кроме вышеупомянутого также 13 октября стрельба произошла в Софиевской Борщаговке, под Киевом. В результате инцидента ранения получил полицейский. Злоумышленник, стрелявший в правоохранителя, был задержан, оружие у него изъяли.
- Также ночью на 11 ноября в Запорожье в квартире произошла стрельба с погибшими. Мужчина убил из огнестрельного оружия 4 человека – 2 мужчины и 2 женщины, после чего совершил самоубийство. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, криминалисты и другие профильные службы.
- Недавно в Одессе мужчина вступил в конфликт с двумя женщинами. Он нанес телесные повреждения одной из них, а затем выстрелил в шею заступившегося прохожему. На видео из соцсетей видно, что нападавший был в военной форме. Нарушителя стражи порядка задержали на соседней улице. У него был травматический пистолет.