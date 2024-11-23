В Киеве в гостинице произошла стрельба: есть жертва и пострадавшие

В одном из столичных отелей произошла жуткая стрельба, в результате которой погиб 27-летний мужчина. Полиция Киева начала уголовное производство.

Также в результате инцидента есть пострадавшие. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киева.

Смотрите также В Броварах произошел взрыв в жилом доме

Что известно о стрельбе в Киеве

Согласно обнародованной информации, ситуация произошла сегодня ориентировочно в 01:00 ночи. В помещении одной из столичных гостиниц между двумя компаниями возник конфликт. После этого между участниками вспыхнула потасовка. во время которой один из фигурантов получил оружие и произвел несколько выстрелов в сторону оппонентов.

К сожалению, в результате таких действий от полученных ранен на месте погиб 27-летний мужчина. Ранения также получили товарищ потерпевшего и охранник заведения. Последние в удовлетворительном состоянии были госпитализированы. Полицейские задержали одного из участников драки, стрелка разыскивают.

Уголовные производства начаты по двум статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 115 – умышленное убийство, и ч. 2 ст. 296 – хулиганство. Фигуранту грозит до пятнадцати лет лишения свободы,

– говорится в сообщении правоохранителей.

По состоянию на сейчас более подробная информация об этом инциденте обнародована не была. Очевидно, полиция сообщит подробнее впоследствии.

Другие подобные случаи