У Києві в готелі сталася стрілянина

В одному зі столичних готелів сталася моторошна стрілянина, внаслідок якої загинув 27-річний чоловік. Поліція Києва розпочала кримінальне провадження.

Також внаслідок інциденту є постраждалі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Києва.

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Що відомо про стрілянину у Києві

Згідно з оприлюдненою інформацією, ситуація сталася сьогодні орієнтовно о 01:00 ночі. У приміщенні одного зі столичних готелів між двома компаніями виник конфлікт. Після цього між учасниками спалахнула бійка. під час якої один із фігурантів дістав зброю та зробив декілька пострілів у бік опонентів.

На жаль, внаслідок таких дій від отриманих поранено на місці загинув 27-річний чоловік. Поранення також отримали товариш потерпілого та охоронець закладу. Останніх у задовільному стані було госпіталізовано. Поліцейські затримали одного з учасників бійки, стрілка наразі розшукують.

Кримінальні провадження розпочаті за двома статтями Кримінального кодексу: ч. 1 ст. 115 – умисне вбивство, та ч. 2 ст. 296 – хуліганство. Фігуранту загрожує до пʼятнадцяти років позбавлення волі,

– йдеться у повідомленні правоохоронців.