Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на патрульну поліцію Києва. Постраждалих внаслідок інциденту – не було.

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Що відомо про нову стрілянину в Києві

У поліції розповіли, що патрульні отримали повідомлення про стрілянину в одному із районів Києва. Заявник повідомив, що двоє чоловіків напідпитку стріляли в повітря, ймовірно, заради розваги.

Киянин надав детальний опис порушників, тому правоохоронці одразу розпочали пошуки.

Оглянувши прилеглі території, ми виявили чоловіків зі зброєю. Громадяни поводилися агресивно, тож патрульні викликали на підмогу колег й затримали порушників. З собою вони мали стартовий пістолет,

– зазначили поліцейські.

Чоловіки влаштували стрілянину у Святошинському районі Києва / Фото патрульної поліції Києва

У поліції наголосили, що на момент затримання чоловіків знайома одного із них спробувала сісти до службового автомобіля.

"Ми попередили її про відповідальність за перешкоджання діям працівників поліції та доставили чоловіків до відділку поліції", – зауважили правоохоронці.

Вони також підкреслили, що під час інциденту обійшлося без постраждалих, тому на порушників було складено адміністративні протоколи за дрібне хуліганство та за появу в громадському місці напідпитку.

До слова, 13 жовтня стрілянина трапилася у Софіївській Борщагівці, що під Києвом. Внаслідок інциденту поранення зазнав поліцейський. Зловмисника, що стріляв у правоохоронця, було затримано, зброю у нього вилучили.