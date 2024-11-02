Сообщение об инциденте поступило в 22:00 1 ноября. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Нацполицию Одесской области.

Смотрите также В Одессе отец бил дочь за то, что она кричала и плохо ела: младенец в реанимации

Детали стрельбы в Одессе

По данным полиции, прохожий, увидев избиение женщины, решил за нее вступиться. В ответ мужчина выстрелил ему в шею и скрылся с места происшествия. Инцидент произошел на улице Евгения Танцюры.

На видео из соцсетей видно, что нападавший был в военной форме.

Нарушителя правоохранители задержали на соседней улице. У него был травматический пистолет.

Пострадавшего госпитализировали с ранением шеи и грудной клетки, женщина к медикам не обращалась. Против нападавшего открыто уголовное производство.

Задержание нападавшего в Одессе: смотрите видео

Полиция продолжает исследование деталей инцидента и вещественных доказательств с места происшествия.

Напомним, в Одессе автомобиль въехала в толпу на пешеходном переходе. В результате инцидента по меньшей мере шесть человек пострадали.