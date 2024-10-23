Об этом сообщили в полиции Одесской области. Выяснилось, что мужчина бил дочь, таким образом "успокаивая ее".

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В Одессе мужчина бил своих детей

Ночью 22 октября в реанимационное отделение Одесской областной детской клинической больницы доставили 2,5 месячного ребенка.

Установлено, что 27-летний отец раздражался и бил дочь каждый раз, когда она плакала, таким образом "успокаивая" ее. Самочувствие ребенка становилось все хуже, и мать вызвала "скорую". По словам 24-летней женщины, помешать мужчине она боялась,

– сообщили в полиции.

Местные паблики указывают, что у младенца диагностировали кому, кровоизлияние мозга, отек мозга, ушиб легких и переломы ребер.

Супруги ранее не попадали в поле зрения правоохранителей и службы по делам детей. Кроме дочери, пара имеет двухлетнего сына, которого мужчина, предварительно, также бы. Сейчас мальчика обследуют врачи, у него, предварительно, закрытый перелом бедра.

Мужчину задержали. Сейчас решается вопрос о сообщение ему о подозрении в умышленном тяжком телесном повреждении дочери. Отцу ребенка грозит до 8 лет лишения свободы. В суде будут просить для мужчины избрать меру пресечения в виде содержания под стражей.

Мужчину, который бил своих детей, задержали / фото Национальной полиции