В Киеве взрывы – столица под ударом БпЛА и баллистики

Ударные дроны врага добрались до Киева. Столица услышала взрывы. Также враг применил баллистику.

Враг атакует и другие города Украины. 24 Канал собрал, что известно на данный момент.

Хронология атаки Небо над Украиной заполонили российские БпЛА: куда летят дроны

В Киеве раздавались взрывы ночью 3 февраля: что известно?

После полуночи враг направил свои ударные беспилотники на Киевскую область, в том числе и на столицу. В 00:24 в Киеве объявили воздушную тревогу, а первые взрывы прогремели примерно в 00:40.

После 1 ночи Воздушные силы объявили дополнительную угрозу – от баллистики. Ракеты полетели по столице, и снова раздались взрывы.

Также БпЛА ударили по Харькову. Мониторы указывали, что россияне обстреляли город еще и с РСЗО "Торнадо-С". Мэр города Игорь Терехов написал, что это был баллистический удар. В ОВА отметили, что, предварительно, под атаку попал Слободской район.

Много БпЛА все движется в украинском небе, в том числе и в направлении Киевской области. Сейчас агломерация Днепра, где также слышали серию взрывов, Харькова и Киева является, похоже, эпицентрами атаки.

Также известно о вылете стратегической авиации в России, а именно Ту-95МС и Ту-160. Поэтому ночью или под утро может произойти ракетный удар по Украине.

Что еще атаковала Россия в эти сутки?