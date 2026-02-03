У Києві вибухи – столиця під ударом БпЛА та балістики

Ударні дрони ворога дісталися Києва. Столиця почула вибухи. Також ворог застосував балістику.

Ворог атакує й інші міста України. 24 Канал зібрав, що відомо на цей момент.

Хронологія атаки Небо над Україною заполонили російські БпЛА: куди летять дрони

У Києві лунали вибухи вночі 3 лютого: що відомо?

Після півночі ворог скерував свої ударні безпілотники на Київську область, зокрема й на столицю. О 00:24 у Києві оголосили повітряну тривогу, а перші вибухи пролунали приблизно о 00:40.

Після 1 ночі Повітряні сили оголосили додаткову загрозу – від балістики. Ракети полетіли по столиці, і знову пролунали вибухи.

Також БпЛА вдарили по Харкову. Монітори вказували, що росіяни обстріляли місто ще й з РСЗВ "Торнадо-С". Мер міста Ігор Терехов написав, що це був балістичний удар. В ОВА зазначили, що, попередньо, під атаку потрапив Слобідський район.

Багато БпЛА все рухається в українському небі, зокрема й у напрямку Київської області. Наразі агломерація Дніпра, де також чули серію вибухів, Харкова та Києва є, схоже, епіцентрами атаки.

Також відомо про виліт стратегічної авіації у Росії, а саме Ту-95МС та Ту-160. Тож вночі чи під ранок може статися ракетний удар по Україні.

Що ще атакувала Росія у цю добу?