Про це повідомляють міський голова Ігор Терехов та кореспонденти Суспільного.

Дивіться також Росія б'є по ринках і будинках: де тривога через "Шахеди"

Які наслідки удару по Харкову?

Як відомо, повітряну тривогу для обласного центру оголосили орієнтовно о 14:09. Незадовго після цього у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про фіксацію безпілотника над містом, ціль рухалася у південно-західному напрямку.

Орієнтовно через 5 хвилин оприлюднили першу інформацію про те, що у Харкові було чутно вибухи. Пізніше місцева влада повідомила про влучання у Слобідському районі міста, під ударом опинився місцевий ринок.

За уточненою інформацією, ворог завдав удару по одному з харківських ринків. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється. Попередньо – одна особа постраждала внаслідок обстрілу ринка,

– написав Ігор Терехов.

Згодом стало відомо, що, за уточненими даними, кількість постраждалих зросла до 2. Також руйнувань зазнали щонайменше кілька торгових павільйонів. Додаткові подробиці ворожої атаки, ймовірно, вкажуть пізніше.

Що атакували росіяни раніше?