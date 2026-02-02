Об этом сообщают городской голова Игорь Терехов и корреспонденты Суспильного.

Какие последствия удара по Харькову?

Как известно, воздушную тревогу для областного центра объявили ориентировочно в 14:09. Вскоре после этого в Воздушных силах ВСУ сообщали о фиксации беспилотника над городом, цель двигалась в юго-западном направлении.

Ориентировочно через 5 минут обнародовали первую информацию о том, что в Харькове были слышны взрывы. Позже местные власти сообщили о попадании в Слободском районе города, под ударом оказался местный рынок.

По уточненной информации, враг нанес удар по одному из харьковских рынков. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Предварительно – один человек пострадал в результате обстрела рынка,

– написал Игорь Терехов.

Впоследствии стало известно, что, по уточненным данным, количество пострадавших возросло до 2. Также разрушениям подверглись по меньшей мере несколько торговых павильонов. Дополнительные подробности вражеской атаки, вероятно, укажут позже.

