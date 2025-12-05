Укр Рус
5 декабря, 19:24
2

В Киеве на Софийской площади зажгли главную елку страны

Сергей Попович
Основные тезисы
  • На Софиевской площади в Киеве зажгли главную елку страны, вдохновленную фресками Софии Киевской.
  • Искусственная елка высотой 16 метров оформлена в пастельных цветах и украшена 4 500 игрушками.

На Софиевской площади в Киеве зажгли главную елку страны. На церемонии был мэр города Виталий Кличко.

Елка вдохновлена фресками Софии Киевской. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Виталия Кличко, Общественное і Киев24.

Как выглядит главная елка страны?

В Киеве на Софиевской площади зажгли главную новогоднюю елку страны. Искусственная елка высотой 16 метров оформлена в пастельных цветах. Она украшена 4 500 игрушками.

Ее тематика вдохновлена фресками Софии Киевской, что сквозь века сохраняют тепло, мягкие оттенки времени и тишины, в которой живет сила,
– рассказал Кличко.


Главная елка страны в Киеве / Фото Общественного

На открытии елки раздавались аплодисменты, обратный отсчет перед ее зажжением. Мэр города Виталий Кличко поблагодарил защитников Украины за то, что у украинцев есть возможность почувствовать атмосферу праздника и надеяться на чудеса.

Церемония зажжения новогодней елки в Киеве: смотрите видео

В Украину заехал Святой Николай

  • Через пункт пропуска "Рава-Русская" в Украину заехал Святой Николай. Пограничники 7 пограничного Карпатского отряда оформили его по всем правилам.

  • 6 декабря на пункте пропуска "Рава-Русская" откроется резиденция Святого Николая с фотозоной и подарками для детей.