В Киеве на Софийской площади зажгли главную елку страны
На Софиевской площади в Киеве зажгли главную елку страны. На церемонии был мэр города Виталий Кличко.
Елка вдохновлена фресками Софии Киевской. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Виталия Кличко, Общественное і Киев24.
Как выглядит главная елка страны?
В Киеве на Софиевской площади зажгли главную новогоднюю елку страны. Искусственная елка высотой 16 метров оформлена в пастельных цветах. Она украшена 4 500 игрушками.
Ее тематика вдохновлена фресками Софии Киевской, что сквозь века сохраняют тепло, мягкие оттенки времени и тишины, в которой живет сила,
– рассказал Кличко.
Главная елка страны в Киеве / Фото Общественного
На открытии елки раздавались аплодисменты, обратный отсчет перед ее зажжением. Мэр города Виталий Кличко поблагодарил защитников Украины за то, что у украинцев есть возможность почувствовать атмосферу праздника и надеяться на чудеса.
Церемония зажжения новогодней елки в Киеве: смотрите видео
В Украину заехал Святой Николай
Через пункт пропуска "Рава-Русская" в Украину заехал Святой Николай. Пограничники 7 пограничного Карпатского отряда оформили его по всем правилам.
6 декабря на пункте пропуска "Рава-Русская" откроется резиденция Святого Николая с фотозоной и подарками для детей.