У Києві на Софійській площі засвітили головну ялинку країни

На Софіївській площі у Києві засвітили головну ялинку країни. На церемонії був мер міста Віталій Кличко.

Ялинка натхненна фресками Софії Київської. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Віталія Кличка, Суспільне і Київ24.

Як виглядає головна ялинка країни?

У Києві на Софіївській площі засвітили головну новорічну ялинку країни. Штучна ялинка 16 метрів заввишки оформлена у пастельних кольорах. Вона прикрашена 4 500 іграшками.

Її тематика натхненна фресками Софії Київської, що крізь століття зберігають тепло, м’які відтінки часу й тиші, у якій живе сила,

– розповів Кличко.



Головна ялинка країни у Києві / Фото Суспільного

На відкритті ялинки лунали оплески, зворотній відлік перед її засвіченням. Мер міста Віталій Кличко подякував захисниками України за те, що в українців є змога відчути атмосферу свята і сподіватися на дива.

Церемонія засвічення новорічної ялинки у Києві: дивіться відео

