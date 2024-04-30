В большинстве областей объявили воздушную тревогу: что случилось
Над рядом регионов Украины нависла ракетная опасность. Военные говорят об угрозе баллистики.
По Украине снова раздаются сирены. По каким областям могут ударить оккупанты, рассказали в Воздушных силах.
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Где раздается тревога
За несколько минут до 12:00 на севере, востоке и юге страны объявили тревогу, которая постепенно начала распространяться на запад.
Как оказалось, она связана с угрозой использования врагом баллистического вооружения с северо-востока.
Карта воздушной тревоги / Фото alerts.in.ua
В 12:00 вероятность атаки баллистики появилась и для Одесщины, Николаевщины и Херсонщины.
Одещина, всех прошу быть в укрытиях отбоя воздушной тревоги!
– обратился к украинцам председатель ОВА Олег Кипер в 12:24.
В настоящее время мониторинговые каналы написали о цели в направлении Одессы.
Для Киевщины дали отбой.
Враг атаковал Харьков
Сегодня утром оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру города. Предварительно, противник сбросил на город управляемые авиабомбы. В результате удара есть два прилета в Киевском и Холодногорском районах. В Киевском – попадание в районе жилой застройки. Также зафиксированы удары возле парковой зоны и известно о прилете в гражданское предприятие.
Сначала местные власти сказали, что один человек погиб и двое получили ранения в Холодногорском районе. Впоследствии количество пострадавших возросло до 7, среди низ 2 – госпитализированы.
Также сообщалось о втором погибшем. Впрочем, эта информация не подтвердилась.
Оккупанты ударили по Одессе: что известно
- 29 апреля вечером россияне нанесли по Одессе ракетный удар. Под атакой оказались жилые объекты.
- В результате обстрела погибли 5 человек, 23 пострадавших в больнице. Восемь из них находятся в тяжелом состоянии, четверо – в крайне тяжелом, среди них – 4-летняя девочка.
- Ранения получил и бывший народный депутат Сергей Кивалов. Мужчину госпитализировали с осколочным ранением правого бедра.
- Масштабный пожар возник на месте попадания по дворцу студентов Одесской юридической академии.
- По словам военных, вероятно, враг попал по городу ракетой со шрапнелью. Ее используют для уничтожения живой силы во время боевых действий. Предварительно это был кассетный "Искандер".