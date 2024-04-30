Противник снова атакует Харьков посреди белого дня. В городе есть попадания и жертвы.
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Харьков под российским огнем
Около 10.00 Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики для Харьковщины. Вскоре прибавилася и другая опасность – россияне сбросили на область КАБы. Уже через несколько минут в городе прозвучали взрывы.
Позже местные власти рассказали, что в результате обстрела есть два прилета в Киевском и Холодногорском районах. Оккупанты ударили по гражданским объектам.
В частности, в Киевском районе – снова, как и вчера, попадание в районе жилой застройки. Кроме того, зафиксированы удары возле парковой зоны и "прилет" в предприятие.
Стало известно и о первой жертве и двоих раненых в Холодногорском районе. Однако затем количество пострадавших возросло до 7 раненых.
Также сообщалось о втором погибшем. Однако, эта информация не подтвердилась.
Напомним, что вчера вечером Харьков уже подвергался обстрелу КАБами. Оккупанты выпустили по Харьковскому району не менее 5 управляемых авиационных бомб. В результате обстрела была ранена женщина. Впоследствии местные власти уточнили, что травмирован 42-летний мужчина. Его госпитализировали с взрывной травмой и осколочными ранениями. Он находится в среднем состоянии в медучреждении.
Враг ударил "Искандером" по Одессе: что известно
- Вечером 29 апреля противник атаковал гражданскую инфраструктуру Одессы. Повреждены жилые дома.
- В результате атаки погибли 5 человек. Несколько десятков получили ранения. В частности, 23 человека остаются в больницах. В тяжелом состоянии находятся 8 человек, из них 4 – в крайне тяжелом, в том числе и 4-летняя девочка.
- Среди раненых есть бывший нардеп Сергей Кивалов. Как сообщают медиа, мужчина получил осколочное ранение правого бедра.
- Из-за атаки горел дворец студентов Одесской юридической академии. Там был пожар чрезвычайного уровня сложности.