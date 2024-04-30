У більшості областей оголошували повітряну тривогу: що сталося
Над низкою регіонів України нависала ракетна небезпека. Військові казали про загрозу балістики.
По Україні знову лунали сирени. По яких областях можуть вдарити окупанти, розповіли у Повітряних силах.
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Де лунала тривога
За кілька хвилин до 12:00 на півночі, сході та півдні країни оголосили тривогу, яка поступово почала поширюватися на захід.
Як виявилося, вона пов'язана із загрозою використання ворогом балістичного озброєння з північного сходу.
Карта повітряної тривоги / Фото alerts.in.ua
О 12:00 ймовірність атаки балістикою з'явилася й для Одещини, Миколаївщини та Херсонщини.
Одещина, всіх прошу бути в укриттях до відбою повітряної тривоги!
– звернувся до українців голова ОВА Олег Кіпер о 12:24.
У цей час моніторингові канали написали про ціль у напрямку Одеси.
Для Київщини дали відбій.
О 13:03 діли відбій для всіх областей.
Ворог атакував Харків
Сьогодні вранці окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру міста. Попередньо, противник скинув на місто керовані авіабомби.
Внаслідок удару є два прильоти у Київському та Холодногірському районах. У Київському – влучання у районі житлової забудови. Також зафіксовані удари біля паркової зони та відомо про "приліт" у цивільне підприємство.
Спершу місцева влада сказала, що одна людина загинула та двоє дістали поранення у Холодногірському районі. Згодом кількість постраждалих зросла до 7, серед них 2 – госпіталізовані.
Також повідомляли про другого загиблого. Втім, ця інформація не підтвердилася.
Окупанти вдарили по Одесі: що відомо
- 29 квітня увечері росіяни завдали по Одесі ракетний удар. Під атакою опинилися житлові об'єкти.
- Внаслідок обстрілу загинуло 5 людей, 23 постраждалих у лікарні. Восьмеро з них перебувають у важкому стані, четверо – у вкрай важкому, серед них – 4-річна дівчинка.
- Поранення дістав і колишній народний депутат Сергій Ківалов. Чоловіка госпіталізували з осколковим пораненням правого стегна.
- Масштабна пожежа виникла на місці влучання по палацу студентів Одеської юридичної академії.
- За словами військових, ймовірно, ворог влучив по місту ракетою зі шрапнеллю. Її використовують для знищення живої сили під час проведення бойових дій. Попередньо, це був касетний "Іскандер".