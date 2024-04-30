У більшості областей оголошували повітряну тривогу: що сталося

Над низкою регіонів України нависала ракетна небезпека. Військові казали про загрозу балістики.

По Україні знову лунали сирени. По яких областях можуть вдарити окупанти, розповіли у Повітряних силах.

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Де лунала тривога

За кілька хвилин до 12:00 на півночі, сході та півдні країни оголосили тривогу, яка поступово почала поширюватися на захід.

Як виявилося, вона пов'язана із загрозою використання ворогом балістичного озброєння з північного сходу.

Карта повітряної тривоги / Фото alerts.in.ua

О 12:00 ймовірність атаки балістикою з'явилася й для Одещини, Миколаївщини та Херсонщини.

Одещина, всіх прошу бути в укриттях до відбою повітряної тривоги!

– звернувся до українців голова ОВА Олег Кіпер о 12:24.

У цей час моніторингові канали написали про ціль у напрямку Одеси.

Для Київщини дали відбій.

О 13:03 діли відбій для всіх областей.

Ворог атакував Харків

Сьогодні вранці окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру міста. Попередньо, противник скинув на місто керовані авіабомби.

Внаслідок удару є два прильоти у Київському та Холодногірському районах. У Київському – влучання у районі житлової забудови. Також зафіксовані удари біля паркової зони та відомо про "приліт" у цивільне підприємство.

Спершу місцева влада сказала, що одна людина загинула та двоє дістали поранення у Холодногірському районі. Згодом кількість постраждалих зросла до 7, серед них 2 – госпіталізовані.

Також повідомляли про другого загиблого. Втім, ця інформація не підтвердилася.

Окупанти вдарили по Одесі: що відомо