Зазначимо, що російські окупанти вдарили по місту 29 квітня, тоді 24 Канал з посиланням на власні джерела повідомляв про загибель Бориса Васильєва. Уже наступного дня вранці це підтвердили офіційно в пресслужбі МГУ.

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Проректор МГУ – жертва російського терору

Як зазначають у Міжнародному гуманітарному університеті, у пам'яті колег Борис Васильєв назавжди залишиться порядною, доброю та надійною людиною зі щирим серцем та посмішкою.

29 квітня 2024 року сталась страшна трагедія в Одесі внаслідок ворожої атаки на місто. Перестало битися серце нашого колеги, проректора з питань навчально-інноваційного розвитку та економічної діяльності Бориса Володимировича Васильєва,

– йдеться у повідомлені.

Редакція 24 Каналу також висловлює співчуття усім рідним та близьким загиблого проректора. Вічна та світла пам'ять.

Додамо, що Міжнародний гуманітарний університет є приватним закладом вищої освіти, перший набір вступників у який відбувся у 2003 році. Через 20 років розвитку, як вказано на сайті ЗВО, на чотирьох факультетах та у двох інститутах МГУ навчається понад 4 000 студентів.

Люди в коментарях до дописів про загибель Бориса Васильєва у різних соціальних мережах висловлюють щирі співчуття рідним. Цей удар по Одесі загалом є черговим свідченням того, що ворог не припиняє на терор цивільного населення нашої держави.

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