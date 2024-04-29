Увесь вечір присвячений новинам із Одеси. Окупанти вкотре шокували світ, жорстоко атакувавши узбережжя. У ЗМІ ширяться страшні фото наслідків обстрілу цього південного міста.

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В ОВА назвали кількість постраждалих

Страшний день для Одеси. Росіяни вдарили балістичною ракетою, попередньо, з касетним боєприпасом по одній із найпопулярніших серед одеситів та гостей міста локації, де люди гуляли з дітьми, собаками, займалися спортом. Такі боєприпаси використовуються для ураження живої сили та несуть загрозу в першу чергу для людей, а не для техніки та будівель,

– написав Кіпер.

Відомо, що станом на 22:00 29 квітня загиблих четверо, також вбито собаку. Але це не всі жертви: ще один чоловік помер унаслідок інсульту, який спровокувала атака.

32 людей поранені, 25 перебувають у лікарнях, серед них двоє дітей та вагітна.

"Дівчинка, якій немає й п'яти років, у вкрай важкому стані. Ще шестеро дорослих також в реанімації. Наші лікарі роблять все можливе і неможливе", – підкреслив посадовець.

Яка ситуація в Одесі

Росіяни вдарили по Палацу студентів Одеської юридичної академії. Через своєрідну архітектуру його називали палацом Ківалова – президента вишу або палацом Гаррі Поттера. Сам Сергій Ківалов поранений.

Пожежі було надано ранг найвищої складності. Вогонь охопив усю покрівлю, а до будівлі було важко дістатися – вона на березі моря. Та все ж підрозділам ДСНС удалося її ліквідувати.

Також стало відомо про смерть проректора Міжнародного гуманітарного університету Бориса Васильєва.

Медики говорять, що ворог цілив просто по цивільних. Люди не встигали добігти до укриття, бо були на відкритому просторі.

Іще немає точних даних, із якої зброї було завдано цього підступного удару. Це встановить експертиза. Дмитро Плетенчук, подібно до Олега Кіпера, також говорить, що боєприпас було призначено для ураження живої сили на полі бою. Там могла бути шрапнель.