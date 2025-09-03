"Танцы с бубном о многополярном мире": политолог оценил результаты саммита ШОС
В Китае состоялся саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), где Владимир Путин и Си Цзиньпин осудили политику США и продвигали альтернативную мировую систему, которая должна прийти на смену существующей. Также Китай и Индия, имеющие большое количество нерешенных проблем, демонстрировали показательное единство.
Политолог Тарас Загородний в разговоре с 24 Каналом, подвел итоги ШОС и объяснил, достигли ли каких-то результатов его участники. Также 3 сентября в Пекине прошел военный парад, посвященный 80-летию победы над Японией во Второй мировой войне. На мероприятии присутствовали, в частности, Владимир Путин и Ким Чен Ын.
Удалось ли Китаю и Индии помириться во время саммита ШОС?
"Каждый год происходят эти "танцы с бубном" и разговоры о многополярном мире. В 2024 году в Астане тоже об этом говорили. Однако сейчас в Белом доме сидят другие люди и на них эти крики не влияют", – подчеркнул политолог.
Запад, по его мнению, системно разрушает БРИКС и ШОС, и поэтому ничего чрезвычайного в Китае не произошло. Сейчас важнейшие события разворачиваются в Латинской Америке, в частности, в Венесуэле, где самые большие запасы нефти.
Продолжается системное выбивание Китая, откуда только возможно, ведь именно в Венесуэле активно засели россияне, а также китайцы, которые контролируют нефтяное месторождение,
– объяснил он.
Участники ШОС, как заметил Загородний, могут собираться, говорить. Пекин давно объявил о своем проекте "Сообщество единой судьбы". Это фактически концепция на тотальное доминирование, но сейчас уже другие времена.
Что известно о концепции "Сообщество единой судьбы"?
Это идея, предложенная Китаем, является важной составляющей плана реализации мирного развития и построения гармоничного мира. В частности эта концепция предусматривает новый взгляд на международные отношения, которые должны заменить устаревшие модели, и отказ от войн и позиции силы. Си Цзиньпинь впервые объявил об этой идее в 2012 году.
С этим уже активно работают на Западе, и Китай за два месяца выбросили из Панамы, где он засел во времена предыдущих президентов США. А сейчас, как объяснил политолог, системно вытесняют из Латинской Америки. Прессуют Бразилию, которая является членом БРИКС.
В то же время встреча Си Цзиньпина и Нарендры Моди и их решение о запуске прямых авиарейсов между Китаем и Индией впервые за пять лет не решит другие вопросы. В частности строительства ГЭС в Китае, который хочет забрать под себя очень много рек, что является большой проблемой для Индии. Также между странами не решены пограничные вопросы,
– отметил Тарас Загородний.
Кроме того, по его словам, Индии из-за новых тарифов некуда девать свой экспорт на 100 миллиардов долларов в год в США. В Китай она не сможет продавать, потому что он сам не знает, что делать со своими товарами, ведь Европа и Соединенные Штаты его отовсюду вытесняют.
Что происходило на саммите ШОС?
- Во время мероприятия Си Цзиньпин провел встречу с Нарендрой Моди. Премьер Индии, который впервые за семь лет прибыл в КНР, отметил о стремлении развивать отношения с Китаем "на основе взаимного уважения и доверия".
- Также российский "Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) заключили меморандум о строительстве газопровода "Сила Сибири-2". Кроме того, Россия и Китай договорились о создании транзитного газопровода через Монголию "Союз - Восток".
- По результатам саммита ШОС появилась 20-страничная Тяньцзинская декларация, в которой не упомянута война, которую Россия ведет против Украины. В украинском МИДе это считают "провалом дипломатических усилий Москвы". В ведомстве отметили, что Россия потерпела поражение в своих попытках "представить мир разделенным в оценках российской агрессии против Украины, навязать представление о том, что государства за пределами Европы и Северной Америки имеют благосклонный к России взгляд на причины, последствия и пути завершения ее войны против Украины".