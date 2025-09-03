В Китаї відбувся саміт Шанхайської організації співпраці (ШОС), де Володимир Путін і Сі Цзіньпін засудили політику США та просували альтернативну світову систему, що має прийти на зміну тій, що існує. Також Кита та Індія, що мають велику кількість не розв'язаних проблем, демонстрували показову єдність.

Політолог Тарас Загородній у розмові з 24 Каналом, підбив підсумки ШОС та пояснив, чи досягли якихось результатів його учасники. Також 3 вересня у Пекіні пройшов військовий парад, присвячений 80-річчю перемоги над Японією у Другій світовій війні. На заході були присутні, зокрема, Володимир Путін та Кім Чен Ин.

Чи вдалося Китаю та Індії помиритися під час саміту ШОС?

"Кожного року відбуваються ці "танці з бубном" та розмови про багатополярний світ. У 2024 році в Астані теж про це говорили. Однак зараз в Білому домі сидять інші люди і на них ці крики не впливають", – наголосив політолог.

Захід, на його думку, системно руйнує БРІКС та ШОС, і тому нічого надзвичайного в Китаї не відбулося. Зараз найважливіші події розгортаються в Латинській Америці, зокрема, у Венесуелі, де найбільші запаси нафти.

Триває системне вибивання Китаю, звідки тільки можливо, адже саме у Венесуелі активно засіли росіяни, а також китайці, які контролюють нафтове родовище,

– пояснив він.

Учасники ШОС, як зауважив Загородній, можуть збиратися, говорити. Пекін давно оголосив про свій проєкт "Спільнота єдиної долі". Це фактично концепція на тотальне домінування, але зараз вже інші часи.

Що відомо про концепцію "Спільнота єдиної долі"? Це ідея, запропонована Китаєм, є важливою складовою плану реалізації мирного розвитку та побудови гармонічного світу. Зокрема ця концепція передбачає новий погляд на міжнародні відносини, що мають замінити застарілі моделі, та відмову від війн та позиції сили. Сі Цзіньпінь вперше оголосив про цю ідею у 2012 році.

З цим вже активно працюють на Заході, і Китай за два місяці викинули з Панами, де він засів за часів попередніх президентів США. А зараз, як пояснив політолог, системно витискають з Латинської Америки. Пресують Бразилію, яка є членом БРІКС.

Водночас зустріч Сі Цзіньпіна та Нарендри Моді та їхнє рішення щодо запуску прямих авіарейсів між Китаєм та Індією вперше за п'ять років не розв'яже інші питання. Зокрема будівництва ГЕС в Китаї, який хоче забрати під себе дуже багато річок, що є великою проблемою для Індії. Також між країнами не розв'язані прикордонні питання,

– відзначив Тарас Загородній.

Крім того, за його словами, Індії через нові тарифи немає куди дівати свій експорт на 100 мільярдів доларів на рік у США. В Китай вона не зможе продавати, тому що він сам не знає, що робити зі своїми товарами, адже Європа та Сполучені Штати його зі всюди витискають.

Що відбувалось на саміті ШОС?