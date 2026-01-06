Укр Рус
6 января, 15:22
Обновлено - 15:53, 6 января

В Кривом Роге прогремел взрыв: Россия атаковала баллистикой

Дария Черныш
Основные тезисы
  • В Кривом Роге 6 января прогремел взрыв из-за атаки баллистическими ракетами, запущенными из Крыма.
  • Объект инфраструктуры получил поражение.

Днем 6 января на Днепропетровщине объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики. В Кривом Роге был слышен взрыв.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

Что известно об атаке на Кривой Рог?

После объявления воздушной тревоги в Кривом Роге 6 января прогремел взрыв. Жители услышали его около 15:19. Мониторы утверждают, что Россия могла применить две баллистические ракеты, запущенные из Крыма.

Угроза применения баллистического вооружения с юга, 
написали в Воздушных силах ВСУ. 

Впоследствии в городе раздался еще взрыв, сообщил Александр Вилкул. По его данным, в результате российских обстрелов был поражен объект инфраструктуры. Предварительно обошлось без потерь.

Каковы последствия последних атак на Украину? 

  • Во время недавних атак российских дронов один из них попал в жилой дом на Черниговщине. Всего в результате атаки повреждены 15 частных домов, гаражи и складские помещения. 

  • 5 января Россия обстреляла частную больницу в Киеве. В результате атаки известно о жертве и нескольких пострадавших. 

  • Также в результате вражеских ударов было обесточено более 8 тысяч семей в Славутиче.