В Кривом Роге прогремел взрыв: Россия атаковала баллистикой
- В Кривом Роге 6 января прогремел взрыв из-за атаки баллистическими ракетами, запущенными из Крыма.
- Объект инфраструктуры получил поражение.
Днем 6 января на Днепропетровщине объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики. В Кривом Роге был слышен взрыв.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильне.
Что известно об атаке на Кривой Рог?
После объявления воздушной тревоги в Кривом Роге 6 января прогремел взрыв. Жители услышали его около 15:19. Мониторы утверждают, что Россия могла применить две баллистические ракеты, запущенные из Крыма.
Угроза применения баллистического вооружения с юга,
– написали в Воздушных силах ВСУ.
Впоследствии в городе раздался еще взрыв, сообщил Александр Вилкул. По его данным, в результате российских обстрелов был поражен объект инфраструктуры. Предварительно обошлось без потерь.
Каковы последствия последних атак на Украину?
Во время недавних атак российских дронов один из них попал в жилой дом на Черниговщине. Всего в результате атаки повреждены 15 частных домов, гаражи и складские помещения.
5 января Россия обстреляла частную больницу в Киеве. В результате атаки известно о жертве и нескольких пострадавших.
Также в результате вражеских ударов было обесточено более 8 тысяч семей в Славутиче.