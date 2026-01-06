В Кривом Роге прогремел взрыв: Россия атаковала баллистикой

Днем 6 января на Днепропетровщине объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики. В Кривом Роге был слышен взрыв.

Что известно об атаке на Кривой Рог?

После объявления воздушной тревоги в Кривом Роге 6 января прогремел взрыв. Жители услышали его около 15:19. Мониторы утверждают, что Россия могла применить две баллистические ракеты, запущенные из Крыма.

Угроза применения баллистического вооружения с юга,

– написали в Воздушных силах ВСУ.

Впоследствии в городе раздался еще взрыв, сообщил Александр Вилкул. По его данным, в результате российских обстрелов был поражен объект инфраструктуры. Предварительно обошлось без потерь.

