В Кривом Роге прогремели взрывы: в городе – пожары после ударов

Днем 29 января в Кривом Роге прогремели взрывы. Перед этим там объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщило Суспильне.

Какая причина взрывов в Кривом Роге?

Воздушная тревога в нескольких районах Днепропетровщины была объявлена ​​из-за угрозы российских беспилотников. Вероятно, с атакой связан и взрыв в Кривом Роге. Он прозвучал около 16.08 29 января.

Местные паблики утверждают, что после произошел новый взрыв.

Как впоследствии сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, Россия дважды ударила "Шахедами" по городу. Прилёты зафиксировали в жилой застройке.

Есть пожары, начата аварийно-спасательная операция,

– добавил Вилкул.

