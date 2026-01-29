У Кривому Розі прогримів вибух

Удень 29 січня у Кривому Розі пролунав вибух. Перед цим там оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомило Суспільне.

Яка причина вибуху у Кривому Розі?

Повітряну тривогу у кількох районах Дніпропетровщини оголосили через загрозу російських безпілотників. Ймовірно, з атакою пов'язаний і вибух у Кривому Розі. Він пролунав близько 16:08 29 січня.

Місцеві пабліки стверджують, що опісля пролунав новий вибух.

