Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

Какие последствия атаки на Запорожье?

О том, что россияне дважды ударили по Запорожью, стало известно еще в пять утра.

Впоследствии Иван Федоров сообщил, что, по предварительным данным, в результате обстрела пострадали более ста квартир и двадцать автомобилей, на месте возник пожар.

Россияне на рассвете ударили по областному центру, попав во двор многоэтажки,

– написал начальник ОВА.

Предварительно, обошлось без пострадавших.

Иван Федоров добавил, что после окончания воздушной тревоги на месте атаки начнут работу специалисты райадминистраций, которые будут фиксировать убытки, нанесенные страной-агрессором.

Во время атаки пострадал жилой дом / Фото: Запорожская ОВА

Какие еще регионы были под ударом?