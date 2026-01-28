Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.
Читайте также В небе над Украиной летают "Шахеды", тревога в Киеве: какие области под угрозой
Какие последствия атаки на Запорожье?
О том, что россияне дважды ударили по Запорожью, стало известно еще в пять утра.
Впоследствии Иван Федоров сообщил, что, по предварительным данным, в результате обстрела пострадали более ста квартир и двадцать автомобилей, на месте возник пожар.
Россияне на рассвете ударили по областному центру, попав во двор многоэтажки,
– написал начальник ОВА.
Предварительно, обошлось без пострадавших.
Иван Федоров добавил, что после окончания воздушной тревоги на месте атаки начнут работу специалисты райадминистраций, которые будут фиксировать убытки, нанесенные страной-агрессором.
Во время атаки пострадал жилой дом / Фото: Запорожская ОВА
Важно! Оперативно о тревогах, ракетную угрозу для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграм-канале.
Какие еще регионы были под ударом?
Поздно вечером 27 января российские военные совершили атаку дронами на Одессу. Впоследствии стало известно, что БпЛА врага попал в Киевском районе Одессы по территории православного монастыря, возник пожар.
Также в Одессе зафиксировано попадание БпЛА в частный жилой дом – без погибших и пострадавших.
Под атакой этой ночью оказался также Киев и область. В Голосеевском районе столицы повреждены окна жилого дома, пострадала кровля многоэтажки. Между тем в Белогородской общине был поврежден многоэтажный жилой дом, загорелась кровля и верхний этаж. К сожалению, там погибли два человека: мужчина и женщина.