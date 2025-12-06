В Луцке после российской атаки горят склады

В субботу, 6 декабря, оккупанты осуществили массированный обстрел Украины. Вследствие удара по Волынской области в одном из микрорайонов города горят продуктовые склады.

Об этом проинформировал городской голова Луцка Игорь Полищук, передает 24 Канал.

Что известно о вражеском обстреле города?

С самого утра россияне запустили ударные БПЛА, которые фиксировали во многих районах Волынской области.

Мэр Луцка сообщал о работе ПВО в регионе. Так, после взрывов в Луцке в одном из районов города поднимался дым.

Вскоре Полищук написал о первых последствиях российского удара.

Горят продуктовые склады в одном из микрорайонов города,

– говорится в его сообщении.

Заметим, что состоянием на 8 утра в большинстве областей Украины длится воздушная тревога. Країна-агресорка продолжает обстреливать украинские города. Так, взрывы ночью и утром фиксировали на Винничине и на Одещині, под враждебным ударом были Днепр, Чернигов, Львов, Киев и другой регионе.

Какие последствия вражеской атаки 6 декабря?