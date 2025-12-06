Укр Рус
6 декабря, 07:58
В Луцке после российской атаки горят склады

Татьяна Бабич
Основные тезисы
  • 6 декабря россияне обстреляли Волынскую область, в частности Луцк.
  • В городе воспламенились составы.

В субботу, 6 декабря, оккупанты осуществили массированный обстрел Украины. Вследствие удара по Волынской области в одном из микрорайонов города горят продуктовые склады.

Об этом проинформировал городской голова Луцка Игорь Полищук, передает 24 Канал.

Что известно о вражеском обстреле города?

С самого утра россияне запустили ударные БПЛА, которые фиксировали во многих районах Волынской области.

Мэр Луцка сообщал о работе ПВО в регионе. Так, после взрывов в Луцке в одном из районов города поднимался дым.

Вскоре Полищук написал о первых последствиях российского удара.

Горят продуктовые склады в одном из микрорайонов города,
– говорится в его сообщении.

Заметим, что состоянием на 8 утра в большинстве областей Украины длится воздушная тревога. Країна-агресорка продолжает обстреливать украинские города. Так, взрывы ночью и утром фиксировали на Винничине и на Одещині, под враждебным ударом были Днепр, Чернигов, Львов, Киев и другой регионе. 

Какие последствия вражеской атаки 6 декабря? 

  • В результате обстрела Киевщины повреждений испытала железнодорожная инфраструктура Фастова, в местной ОВА сообщали о трех поранених.

  • Из-за удара по Днепропетровской области в нескольких районах вспыхнули пожары. В Никополе пострадал 11-летний мальчик. 

  • Кроме того, оккупанты атаковали критическую инфраструктуру на черниговщине. 

  • Также в результате ночного повреждения железнодорожных путей на важном участке "Укрзалізниці" пришлось оперативно изменять график движения пригородных поездов.