В Луцке после российской атаки горят склады
- 6 декабря россияне обстреляли Волынскую область, в частности Луцк.
- В городе воспламенились составы.
В субботу, 6 декабря, оккупанты осуществили массированный обстрел Украины. Вследствие удара по Волынской области в одном из микрорайонов города горят продуктовые склады.
Об этом проинформировал городской голова Луцка Игорь Полищук, передает 24 Канал.
Что известно о вражеском обстреле города?
С самого утра россияне запустили ударные БПЛА, которые фиксировали во многих районах Волынской области.
Мэр Луцка сообщал о работе ПВО в регионе. Так, после взрывов в Луцке в одном из районов города поднимался дым.
Вскоре Полищук написал о первых последствиях российского удара.
Горят продуктовые склады в одном из микрорайонов города,
– говорится в его сообщении.
Заметим, что состоянием на 8 утра в большинстве областей Украины длится воздушная тревога. Країна-агресорка продолжает обстреливать украинские города. Так, взрывы ночью и утром фиксировали на Винничине и на Одещині, под враждебным ударом были Днепр, Чернигов, Львов, Киев и другой регионе.
Какие последствия вражеской атаки 6 декабря?
В результате обстрела Киевщины повреждений испытала железнодорожная инфраструктура Фастова, в местной ОВА сообщали о трех поранених.
Из-за удара по Днепропетровской области в нескольких районах вспыхнули пожары. В Никополе пострадал 11-летний мальчик.
Кроме того, оккупанты атаковали критическую инфраструктуру на черниговщине.
Также в результате ночного повреждения железнодорожных путей на важном участке "Укрзалізниці" пришлось оперативно изменять график движения пригородных поездов.