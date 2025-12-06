6 грудня, 07:58
У Луцьку після російської атаки горять склади
У суботу, 6 грудня, окупанти здійснили масований обстріл України. Внаслідок удару по Волинській області в одному з мікрорайонів міста горять продуктові склади.
Про це поінформував міський голова Луцька Ігор Поліщук, передає 24 Канал.
Читайте також Вибухи знову було чутно у Дніпрі: ворог атакує місто ударними БпЛА та балістикою
Що відомо про ворожий обстріл міста?
З самого ранку росіяни запустили ударні БпЛА, які фіксували в багатьох районах Волинської області.
Мер Луцька повідомляв про роботу ППО в регіоні. Так, після вибухів у Луцьку в одному з районів міста здіймався дим.
Невдовзі Поліщук написав про перші наслідки російського удару.
Горять продуктові склади в одному з мікрорайонів міста,
– йдеться у його повідомленні.