В Луцке слышали взрывы: город атаковали ракеты
- 21 августа Луцк и запад Украины подверглись ракетной атаке, во время которой российские "Шахеды" и ракеты нанесли удары.
- В результате атаки также пострадали другие города, в частности Киев, Львов, Мукачево и Запорожье, последствия уточняются.
Утром 21 августа Запад Украины и в частности Луцк оказались в эпицентре российской атаки. Враг мог нанести удар ракетами и дронами.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Луцкого городского голову Игоря Полищука.
Что известно о ракетной атаке на Луцк?
В 02:11 21 августа в Волынской области объявили воздушную тревогу. Сначала на город двигались российские "Шахеды", однако враг атаковал Луцк и ракетами. Первые взрывы в Луцке услышали в 03:04.
Позже Воздушные Силы ВСУ сообщили о движении крылатой ракеты из Ровенской области в направлении Луцка. В 06:11 взрывы раздались снова, теперь из-за ракетного обстрела.
За несколько минут до взрывов городской совет сообщил, что Россия может атаковать Луцк. Ракета достигла города за считанные минуты.
Возможна ракетная атака на город,
– написал глава города Игорь Полищук.
По состоянию на 06:24 о повторных взрывах в Луцке не сообщалось. Пока неизвестно, какие последствия нанесла вражеская ракета, последствия уточняются.
Взрывы, которые жители Луцка слышали ранее, раздавались из-за атаки российских БпЛА. Почти одновременно враг атаковал город Львов. Последствия атаки "Шахедами" пока также неизвестны.
Утренняя атака на Украину: что известно?
- С вечера 20 августа российская армия запустила "Шахеды" с нескольких направлений. Позже враги запустили бомбардировщики и ракеты по украинским городам.
- Около 03:00 взрывы слышали на Ровенщине, ПВО работала по ракетам "Кинжал". Под атакой также был Киев и область, Хмельницкая область, Львов, Сумы.
- Враги этой ночью ударили по Мукачево. Там в результате атаки произошел пожар на территории одного из предприятий.
- Председатель Запорожской ОВА сообщил, что Россия атаковала город. Пока что устанавливают последствия вражеского удара.