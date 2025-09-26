Наблюдатели МАГАТЭ сообщили о сбивании и взрыве беспилотника примерно в 800 метрах от периметра Южно-Украинской атомной электростанции.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Международное агентство по атомной энергии. Также была слышна стрельба и взрывы.

Что сообщили в МАГАТЭ?

По данным МАГАТЭ, поздно вечером в среду, 24 сентября, и утром в четверг, 25 сентября, в зоне наблюдения было замечено 22 беспилотника. Часть из них приближалась к станции на расстоянии всего около полукилометра.

Члены команды МАГАТЭ слышали стрельбу и взрывы около 01:00, и позже побывали на месте падения одного из дронов, увидев кратер размером четыре квадратных метра на поверхности и глубиной около одного метра.

Согласно обнародованной информации, региональная линия электропередач напряжением 150 киловольт была повреждена. Впрочем, она не была подключена к АЭС, поэтому негативного влияния на ядерную безопасность не было.

В свою очередь генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, комментируя инцидент, призвал украинскую и российскую стороны проявить "максимальную военную сдержанность" у всех важных ядерных объектов.

Опять дроны пролетают слишком близко к атомным электростанциям, ставя под угрозу ядерную безопасность. К счастью, инцидент прошлой ночью не привел ни к каким повреждениям самой Южноукраинской атомной электростанции. В следующий раз нам может не так повезти,

– заявил он.

Южноукраинская АЭС расположена на юге Украины в Николаевской области, вблизи реки Южный Буг и является одной трех действующий АЭС, три реактора которой сейчас вырабатывают электроэнергию на полную мощность.

