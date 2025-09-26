В МАГАТЭ заявили о взрыве беспилотника возле Южноукраинской АЭС
- Наблюдатели МАГАТЭ сообщили о сбитии и взрыве беспилотника в 800 метрах от Южно-Украинской АЭС, а также о стрельбе и взрывах в этом районе.
- Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал к "максимальной военной сдержанности" возле важных ядерных объектов после инцидента с дронами.
Наблюдатели МАГАТЭ сообщили о сбивании и взрыве беспилотника примерно в 800 метрах от периметра Южно-Украинской атомной электростанции.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Международное агентство по атомной энергии. Также была слышна стрельба и взрывы.
Что сообщили в МАГАТЭ?
По данным МАГАТЭ, поздно вечером в среду, 24 сентября, и утром в четверг, 25 сентября, в зоне наблюдения было замечено 22 беспилотника. Часть из них приближалась к станции на расстоянии всего около полукилометра.
Члены команды МАГАТЭ слышали стрельбу и взрывы около 01:00, и позже побывали на месте падения одного из дронов, увидев кратер размером четыре квадратных метра на поверхности и глубиной около одного метра.
Согласно обнародованной информации, региональная линия электропередач напряжением 150 киловольт была повреждена. Впрочем, она не была подключена к АЭС, поэтому негативного влияния на ядерную безопасность не было.
В свою очередь генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, комментируя инцидент, призвал украинскую и российскую стороны проявить "максимальную военную сдержанность" у всех важных ядерных объектов.
Опять дроны пролетают слишком близко к атомным электростанциям, ставя под угрозу ядерную безопасность. К счастью, инцидент прошлой ночью не привел ни к каким повреждениям самой Южноукраинской атомной электростанции. В следующий раз нам может не так повезти,
– заявил он.
Южноукраинская АЭС расположена на юге Украины в Николаевской области, вблизи реки Южный Буг и является одной трех действующий АЭС, три реактора которой сейчас вырабатывают электроэнергию на полную мощность.
Інші подібні інциденти
- Недавно несколько артиллерийских снарядов попали за пределы площадки Запорожской АЭС, примерно в 400 метрах от хранилища дизельного топлива. Предварительно, обстрел вызвал пожары в пораженной растительности.
- Незадолго до этого Рафаэль Гросси заявлял, что ситуация с безопасностью на ЗАЭС до сих пор остается нестабильной. Нарушены почти все столпы ядерной безопасности. Но все 6 реакторов находятся в состоянии холодной остановки.
- В предыдущий раз вблизи оккупированной Запорожской АЭС зафиксировали взрывы и задымление в начале августа. По словам представителей ЗАЭС, объект обстреливали с 9 утра 2 августа, около 1200 метров от станции.