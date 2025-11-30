В Майами началась встреча делегаций США и Украины

В США началась встреча делегаций США и Украины. Она проходит в Майами.

Украинскую делегацию возглавляет Рустем Умеров. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Рустема Умерова и Axios.

Что известно о встрече делегаций США и Украины в Майами?

В Майами в гольф-клубе Уиткоффа Shell Bay началась встреча делегаций США и Украины. На ней должны согласовать дальнейшие шаги, направленные на достижение справедливого и устойчивого мира.

Есть четкие директивы и приоритеты – защита украинских интересов, предметный диалог и движение вперед на основе наработок, достигнутых в Женеве,

– отметил Умеров.

Перед началом встречи Умеров поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским о состоянии подготовки, ключевые позиции и ожидаемые результаты следующего этапа переговоров.

Согласованный документ посланник Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер должны представить Путину во вторник.

После публикации сообщения о начале переговоров Рустем Умеров по неизвестным причинам его удалил.



Сообщение Умерова о начале встречи / Скриншот

Какой состав делегаций?