У Маямі розпочалася зустріч делегацій США та України

У США розпочалася зустріч делегацій США та України. Вона проходить в Маямі.

Українську делегацію очолює Рустем Умєров. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Рустема Умєрова та Axios.

Що відомо про зустріч делегацій США та України у Маямі?

У Маямі у гольф-клубі Віткоффа Shell Bay розпочалася зустріч делегацій США та України. На ній повинні узгодити подальші кроки, спрямовані на досягнення справедливого і сталого миру.

Маємо чіткі директиви та пріоритети – захист українських інтересів, предметний діалог і рух уперед на основі напрацювань, досягнутих у Женеві,

– зазначив Умєров.

Перед початком зустрічі Умєров поговорив з президентом України Володимиром Зеленським про стан підготовки, ключові позиції та очікувані результати наступного етапу переговорів.

Узгоджений документ посланець Трампа Стів Віткофф і його зять Джаред Кушнер повинні представити Путіну у вівторок.

Після публікації повідомлення про початок переговорів Рустем Умєров з невідомих причин його видалив.



Повідомлення Умєрова про початок зустрічі / Скриншот

Який склад делегацій?