У Маямі розпочалася зустріч делегацій США та України
- У Маямі розпочалася зустріч делегацій США та України, яку очолює Рустем Умєров, для узгодження кроків досягнення миру.
- Перед зустріччю Умєров обговорив з президентом Зеленським ключові позиції та очікувані результати, а узгоджений документ представлять Путіну.
У США розпочалася зустріч делегацій США та України. Вона проходить в Маямі.
Українську делегацію очолює Рустем Умєров. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Рустема Умєрова та Axios.
Що відомо про зустріч делегацій США та України у Маямі?
У Маямі у гольф-клубі Віткоффа Shell Bay розпочалася зустріч делегацій США та України. На ній повинні узгодити подальші кроки, спрямовані на досягнення справедливого і сталого миру.
Маємо чіткі директиви та пріоритети – захист українських інтересів, предметний діалог і рух уперед на основі напрацювань, досягнутих у Женеві,
– зазначив Умєров.
Перед початком зустрічі Умєров поговорив з президентом України Володимиром Зеленським про стан підготовки, ключові позиції та очікувані результати наступного етапу переговорів.
Узгоджений документ посланець Трампа Стів Віткофф і його зять Джаред Кушнер повинні представити Путіну у вівторок.
Після публікації повідомлення про початок переговорів Рустем Умєров з невідомих причин його видалив.
Який склад делегацій?
До складу делегації України входять секретар РНБО України, глава делегації Рустем Умєров, радник Кабінету Президента України Олександр Бевз, начальник ГУР МО України Кирило Буданов, начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов, голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко, перший заступник Міністра закордонних справ Сергій Кислиця, перший заступник Секретаря РНБО України Євгеній Острянський, заступник Голови СБУ Олександр Поклад, заступник начальника ГУР МО України Вадим Скібіцький.
Американську сторону представляють спецпосланець президента США Стів Віткофф, зять Трампа Джаред Кушнер і держсекретар США Марко Рубіо.