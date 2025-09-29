В Мариуполе коллапс медицинской системы на фоне проблем с водой, – Андрющенко
- В Мариуполе продолжается медицинский кризис из-за нехватки профессиональных врачей и вспышки инфекционных заболеваний из-за антисанитарных условий.
- Жители вынуждены стоять в длинных очередях, чтобы получить талон на прием к врачу, а потом еще раз, чтобы получить медицинскую помощь.
Жители временно оккупированного Мариуполя каждый день сталкиваются с бытовыми проблемами. Там перебои с водоснабжением, есть нехватка горючего и "мучной коллапс". Ко всем этим проблемам присоединилось и медицинское обеспечение.
Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, отметив, что в Мариуполе сейчас медицинский кризис. Там не хватает профессиональных врачей.
Как мариупольцам живется в оккупации?
Петр Андрющенко отметил, что россияне привезли в Мариуполь 50 медиков. Оккупационная власть очень хвасталась этим, однако это еще не опытные специалисты. Однако, по его словам, это значительно лучше, чем бы не было никого.
Люди стоят в длинных очередях, чтобы попасть в больницу. Главной причиной этого является водный кризис.
Антисанитария привела к вспышке заболеваний. Люди вынуждены занимать очереди (в медицинские учреждения – 24 Канал). Интересно, что это очередь не для того, чтобы попасть к врачу, а для того, чтобы взять талон на то, чтобы попасть к нему,
– отметил руководитель Центра изучения оккупации.
Когда человек отстоял очередь, чтобы взять талончик, на следующий день приходится снова стоять в очереди, чтобы получить медицинскую помощь. Кроме того, не всегда удается попасть к врачу, все потому, что людей много, а часы приема ограничены.
Это настоящий коллапс, который растет. Основная проблема, с которой сталкиваются люди – инфекционные заболевания,
– сказал Андрющенко.
Неудивительно, что мариупольцы болеют, ведь нет воды, чтобы помыть даже руки. Такие условия жизни приводят к распространению дизентерии и холеры.
По словам Андрющенко, больше всего страдают пенсионеры, ведь их иммунитет плохо справляется с подобными заболеваниями.
Какие проблемы у украинцев на оккупированных территориях?
Люди на оккупированных территориях, из-за нехватки питьевой воды, собирают дождевую. Жители ищут различные способы, чтобы получить как можно больше жидкости. Оккупационная власть не пытается решить эту проблему, поэтому она обостряется.
Кроме бытовых проблем, оккупация украинских территорий вызывает экологические проблемы. Из-за того, что россияне не следят за промышленностью, появляются трещины, из которых выходит непригодная для употребления вода. Она опасна для людей.
На оккупированных территориях люди живут в очень тяжелых условиях. Им не хватает денег на привычные потребности, не говоря уже об авто. Например, в Мариуполе не осталось иномарок, есть только дешевые машины российского производства.