У Маріуполі колапс медичної системи на тлі проблем з водою, – Андрющенко
- У Маріуполі триває медична криза через брак фахових лікарів та спалах інфекційних захворювань через антисанітарні умови.
- Жителі змушені стояти в довгих чергах, щоб отримати талон на прийом до лікаря, а потім ще раз, щоб отримати медичну допомогу.
Жителі тимчасово окупованого Маріуполя кожного дня стикаються з побутовими проблемами. Там перебої із водопостачанням, є брак пального та "борошняний колапс". До всіх цих проблем доєдналося і медичне забезпечення.
Про це 24 Каналу розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, зазначивши, що у Маріуполі зараз медична криза. Там бракує фахових лікарів.
Дивіться також "Зима вже близько": чим для Кремля обернеться знеструмлення Бєлгородської області
Як маріупольцям живеться в окупації?
Петро Андрющенко зауважив, що росіяни привезли до Маріуполя 50 медиків. Окупаційна влада дуже вихвалялася цим, однак це ще не досвідчені фахівці. Проте, за його словами, це значно краще, ніж би не було нікого.
Люди стоять у довжелезних чергах, щоб потрапити до лікарні. Головною причиною цього є водна криза.
Антисанітарія призвела до спалаху захворювань. Люди змушені займати черги (до медичних закладів – 24 Канал). Цікаво, що це черга не для того, аби потрапити до лікаря, а для того, щоб взяти талон на те, щоб потрапити до нього,
– зазначив керівник Центру вивчення окупації.
Коли людина відстояла чергу, щоб взяти талончик, наступного дня доводиться знову стояти в черзі, щоб отримати медичну допомогу. Крім того, не завжди вдається потрапити до лікаря, все тому, що людей багато, а години приймання обмежені.
Це справжній колапс, який зростає. Основна проблема, з якою стикаються люди – інфекційні захворювання,
– сказав Андрющенко.
Не дивно, що маріупольці хворіють, адже немає води, щоб помити навіть руки. Такі умови життя призводять до поширення дизентерії та холери.
За словами Андрющенка, найбільше страждають пенсіонери, адже їхній імунітет погано справляється із подібними захворюваннями.
Які проблеми в українців на окупованих територіях?
Люди на окупованих територіях, через брак питної води, збирають дощову. Мешканці шукають різні способи, аби отримати якомога більше рідини. Окупаційна влада не намагається розв'язати цю проблему, тому вона загострюється.
Окрім побутових проблем, окупація українських територій спричиняє екологічні проблеми. Через те, що росіяни не слідкують за промисловістю, з'являються тріщини, з яких виходить непридатна для вживання вода. Вона небезпечна для людей.
На окупованих територіях люди живуть у дуже скрутних умовах. Їм бракує грошей на звичні потреби, не кажучи вже про авто. Наприклад, у Маріуполі не залишилось іномарок, є лише дешеві машини російського виробництва.