Жителі тимчасово окупованого Маріуполя кожного дня стикаються з побутовими проблемами. Там перебої із водопостачанням, є брак пального та "борошняний колапс". До всіх цих проблем доєдналося і медичне забезпечення.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, зазначивши, що у Маріуполі зараз медична криза. Там бракує фахових лікарів.

Дивіться також "Зима вже близько": чим для Кремля обернеться знеструмлення Бєлгородської області

Як маріупольцям живеться в окупації?

Петро Андрющенко зауважив, що росіяни привезли до Маріуполя 50 медиків. Окупаційна влада дуже вихвалялася цим, однак це ще не досвідчені фахівці. Проте, за його словами, це значно краще, ніж би не було нікого.

Люди стоять у довжелезних чергах, щоб потрапити до лікарні. Головною причиною цього є водна криза.

Антисанітарія призвела до спалаху захворювань. Люди змушені займати черги (до медичних закладів – 24 Канал). Цікаво, що це черга не для того, аби потрапити до лікаря, а для того, щоб взяти талон на те, щоб потрапити до нього,

– зазначив керівник Центру вивчення окупації.

Коли людина відстояла чергу, щоб взяти талончик, наступного дня доводиться знову стояти в черзі, щоб отримати медичну допомогу. Крім того, не завжди вдається потрапити до лікаря, все тому, що людей багато, а години приймання обмежені.

Це справжній колапс, який зростає. Основна проблема, з якою стикаються люди – інфекційні захворювання,

– сказав Андрющенко.

Не дивно, що маріупольці хворіють, адже немає води, щоб помити навіть руки. Такі умови життя призводять до поширення дизентерії та холери.

За словами Андрющенка, найбільше страждають пенсіонери, адже їхній імунітет погано справляється із подібними захворюваннями.

Які проблеми в українців на окупованих територіях?