Як промислова діяльність Донбасу впливає на проблеми з водою?

У коментарі 24 Каналу директор організації "Східна Правозахисна Група", Павло Лисянський, розповів, що крім бездіяльності окупаційної влади, що призвела до проблем із водопостачанням в регіоні, промислова діяльність Донбасу також впливає на ситуацію.

Є приклад з Антрацитівського району Луганської області, де розробляються пастки, що призводять до розкривання великих котлованів та відсутності подальшої рекультивації там.

Це відповідно сприяє тому, що виникають геологічні порушення, як-от тріщини, з яких виходять поверхневі води.

Павло Лисянський Засновник правозахисної організації "Східна Правозахисна Група" Варто додати, що коли території Донбасу не були окуповані, то вода постійно відкачувалася з шахт, а потім проходила обробку для використання з технічною метою. А на сьогодні на територіях багатьох об'єктів відкачування припинено, водяний стовп поступово підіймається та виходить у верхні горизонти.

Лисянський зауважує, що з виходом шахтних вод на поверхню також з'являються шкідливі компоненти. За його словами, окупаційна влада серйозно розглядає використання таких вод для побутових споживачів.

Чому шахтна вода є шкідливою?

Річ у тім, що вода у шахтах насичена хімічними речовинами, а кип'ятіння не допоможе позбутися в її складі солей та важких металів. Тож для пиття вона непридатна.

Крім того, у далекому 1979 році на шахті "Юнком" радянська влада провела ядерний вибух під назвою "Кліваж", через який сформувалася порожнина та зона тріщин у шахті.

Через десятки років, у 2018 році, російська влада на окупованих територіях припинила відкачувати воду з об'єкта, що призвело до підйому шахтних вод до поверхні. Очікується, що вже у 2026 році рівень води досягне поверхні.

Найгірше те, що з досягненням рівня поверхні у водоносні горизонти та водотоки потраплять радіонукліди, тобто радіоактивні речовини.

Що відомо про проблеми з водопостачанням на окупованих територіях?