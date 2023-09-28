Погибают дельфины и плодятся грызуны: жуткие кадры экоцида на оккупированных территориях

Россия совсем не беспокоится о том, что происходит на тех территориях, которые ей удалось захватить. В частности, в Мариуполе и Лисичанске настоящий экоцид.

Во временно оккупированных Мариуполе и Лисичанске проходит экологическая катасрофа. Россияне не спешат решать эту проблему.

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"Такого никогда не было"

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко показал потрясающие кадры из оккупированного города. Он подчеркнул, что это прямые последствия года экоцида от россиян.

Азовское море. Медузы. Цветущие водоросли. Все это в последнюю неделю сентября. Такого. Не было. Никогда. Если бы не комплекс преступных действий россиян в городе, можно было бы говорить об "аномалии",

– написал он в сообщении.

Однако об аномалии говорить не приходится, ведь это прямая цепь последствий. Также Андрющенко добавил, что гибнут пресноводные дельфины. Его, как и всех украинцев, беспокоит вопрос: "Что будет дальше?"

В Мариуполе настоящий экоцид: смотрите видео

Ужасы оккупированного Лисичанска

В Лисичанске, находящемся под контролем врага, в домах нет воды и света, а из-за антисанитарии расплодились грызуны, которых так много, что люди ловят их на какие-то адские ловушки-липучки.

В Украине такой апокалипсис и представить себе никто не мог. Но пришла Россия и люди уже год живут в сюрреалистическом кошмаре, который Дэвид Линч не придумает.

– говорится в сообщении одного из местных телеграмм-каналов.

В Лисичанске очень много грызунов: смотрите видео

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