Гинуть дельфіни та плодяться гризуни: моторошні кадри екоциду на окупованих територіях

Росія зовсім не переймається тим, що відбувається на тих територіях, які їй вдалося захопити. Зокрема, у Маріуполі та Лисичанську – справжній екоцид.

У тимчасово окупованих Маріуполі та Лисичанську відбувається екологічна катастрофа. Росіяни не поспішають розв'язувати цю проблему.

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"Такого ніколи не було"

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко показав приголомшливі кадри із окупованого міста. Він наголосив, що це прямі наслідки року екоциду від росіян.

Азовське море. Медузи. Водорослі, що квітнуть. Все це в останній тиждень вересня. Такого. Не було. Ніколи. Якби не комплекс злочинних дій росіян в місті, можна було б казати про "аномалію",

– написав він у повідомленні.

Проте про аномалію говорити не доводиться, адже це прямий ланцюг наслідків. Також Андрющенко додав, що гинуть прісноводні дельфіни. Його, як і всіх українців, турбує питання: "Що буде далі?"

У Маріуполі справжній екоцид: дивіться відео

Жахи окупованого Лисичанську

У Лисичанську, який перебуває під контролем ворога, у будинках немає води та світла, а через антисанітарію розплодилися гризуни, яких так багато, що люди ловлять їх на якісь пекельні пастки-липучки.

В Україні такий апокаліпсис собі й уявити ніхто не міг. Але прийшла Росія і люди вже рік живуть у сюрреалістичному кошмарі, який Девід Лінч не придумає,

– мовиться в повідомленні одного із місцевих телеграм-каналів.

У Лисичанську надзвичайно багато гризунів: дивіться відео

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