Нещодавно окупанти наказали маріупольцям забиратися геть з власних квартир, тому що будинки зноситимуть. Про це 24 Каналу розповів депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін, зауваживши, що чимала кількість людей похилого віку не пережили минулу зиму через низьку температуру повітря у зруйнованих будівлях.

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До Маріуполя наближається зимовий період

"З трьох тисяч багатоповерхових будинків окупанти 90% пошкодили або зруйнували. Більшу частину пошкодили так, що ті не підлягають відновленню", – сказав депутат Маріупольської міськради.

Люди вимушені перебувати в родичів, у яких вціліли будинки, їхати в села або шукати іншого прихистку. Позаяк наближається зимовий період. І маріупольці пам'ятають, що минулої зими в напівзруйнованих багатоповерхівках температура повітря коливалася від +6 до +8 градусів.

Чимало людей похилого віку просто не пережили це. Ці свідчення нам надавали маріупольці, які чекають на деокупацію у Маріуполі,

– зауважив Забавін.

Забавін про ситуацію у Маріуполі: дивитися відео

Раніше в будинках проживали понад 600 – 800 людей. Проте наразі – близько 30 – 40 містян. Окупанти з приходом у Маріуполь створили нелюдські умови, через які померли 10% пенсіонерів.

Багато маріупольців із жахіттям чекають на наступний так званий опалювальний сезон,

– наголосив Дмитро Забавін.

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