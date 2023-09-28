Недавно оккупанты приказали мариупольцам убираться из собственных квартир, потому что дома будут сносить. Об этом 24 Каналу рассказал депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин, заметив, что немалое количество пожилых людей не пережили прошлую зиму из-за низкой температуры воздуха в разрушенных зданиях.

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К Мариуполю приближается зимний период

"Из трех тысяч многоэтажных домов оккупанты 90% повредили или разрушили. Большую часть повредили так, что те не подлежат восстановлению", – сказал депутат Мариупольского горсовета.

Люди вынуждены находиться у родственников, у которых уцелели дома, ехать в деревни или искать другое убежище. Поскольку приближается зимний период. И мариупольцы помнят, что минувшей зимой в полуразрушенных многоэтажках температура воздуха колебалась от +6 до +8 градусов.

Многие пожилые люди просто не пережили это. Эти свидетельства нам предоставляли мариупольцы, ожидающие деоккупацию в Мариуполе,

– заметил Забавин.

Забавин о ситуации в Мариуполе: смотреть видео

Ранее в домах проживало более 600 – 800 человек. Однако сейчас – около 30 – 40 горожан. Оккупанты с приходом в Мариуполь создали бесчеловечные условия, из-за которых умерли 10% пенсионеров.

Многие мариупольцы с ужасом ждут следующего так называемого отопительного сезона,

– подчеркнул Дмитрий Забавин.

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