Депутат Мариупольского горсовета Дмитрий Забавин рассказал 24 Каналу, что россияне пытаются контролировать мариупольцев. Теперь Мариуполь – это большой концлагерь.

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"Мы должны понимать, что Мариуполь сегодня – это большой концлагерь с оберткой города. Мы видим, что оккупанты создают обертку, что это город, который отстраивают. На самом деле это концлагерь с тотальным контролем", – подчеркнул он.

Оккупанты боятся протестов от мариупольцев

Дмитрий Забавин отметил, что россияне видят, что все дошло до "точки кипения", потому что украинцы не привыкли к таким издевательствам и говорят о своем протесте. Мариупольцы откровенно пишут в телеграмм-каналах и других социальных сетях о своем недовольстве.

Многие вопросы, в частности, жилищно-бытовые дошли до "точки кипения". Оккупанты были вынуждены создать контролируемую оппозицию в Мариуполе, какой-то народный контроль, который ходит и указывает подрядчикам и другим государственным органам, что так не нужно делать, что нужно делать, как собирать мусор,

– сказал он.

Конечно, мариупольцы не могут открыто протестовать и выгонять захватчиков, но они недовольны действиями России. Враг это видит, поэтому создал "карманную" оппозицию, цель которой показать людям, что там что-то делается. Они затем показательно исправляют маленькие недостатки, на которые указывает оппозиция.

Забавин о ситуации в Мариуполе: смотрите видео

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