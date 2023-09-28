Хотя людям и обещали выдать новые квартиры, впрочем, оккупанты в очередной раз цинично соврали мариупольцам. Об этом говорится в сюжете журналиста Дениса Казанского, нашедший несколько подобных жалоб от мариупольцев, передает 24 Канал.

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Лишают законного права на частную собственность

Никаким словам российских оккупантов нельзя доверять, ведь они цинично врут. Так, в Мариуполе массово сносят разрушенные и поврежденные многоэтажки. Люди били тревогу, ведь оставались без жилья. Впрочем, российская оккупационная "администрация" успокаивала людей, заявляя, что мариупольцы получат квартиры в новых домах.

Однако эти заявления оказались очередной ложью. Жители Мариуполя начали записывать обращения и требовать, чтобы им вернули квартиры. В частности, жители исторического "дома с часами" записали подобное видео. Они подчеркнули, что многоэтажку начали сносить в декабре 2022 года. Тогда людям пообещали выдать новые квартиры. Дом оккупанты действительно построили, но – в коммерческих целях. Квартиры в нем не выдадут бывшим жителям, а будут продавать россиянам, у которых есть деньги, чтобы купить квартиру в центре Мариуполя.

"Дом с часами" снесли. Жители надеялись, что исторический центр Мариуполя восстановят и им возвратят жилье. Но оказалось, что уже выдано разрешение на строительство нового дома в коммерческих целях. "Что делать жителям? На каких основаниях нас лишают законного права на частную собственность?"

– заявляют возмущенные мариупольцы.

Женщина на видео, к примеру, приводит статистику. По ее словам, в городе снесено около 465 многоэтажек. В каждой из них – от 100 до 200 квартир. Можно только представить, сколько людей оказались без домов и вынуждены искать новую квартиру.

И таких случаев, когда людям не выдают квартиры – множество. Российские пропагандисты заявляют о неких "компенсациях" за жилье. Впрочем, этой суммы не хватит, чтобы оставшиеся без крова мариупольцы смогли купить квартиру.

Возмущенные мариупольцы требуют вернуть жилье: смотрите видео

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