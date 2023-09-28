Хоча людям і обіцяли видати нові квартири, втім окупанти вкотре цинічно збрехали маріупольцям. Про це мовиться у сюжеті журналіста Дениса Казанського, який знайшов кілька подібних скарг від маріупольців, передає 24 Канал.

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Позбавляють законного права на приватну власність

Жодним словам російських окупантів не можна довіряти, адже вони цинічно брешуть. Так, у Маріуполі масово зносять зруйновані та пошкоджені багатоповерхівки. Люди били на сполох, адже залишалися без житла. Втім, російська окупаційна "адміністрація" заспокоювала людей, заявляючи, що маріупольці отримають квартири у нових будинках.

Проте ці заяви виявилися черговою брехнею. Жителі Маріуполя почали записувати звернення й вимагати, щоб їм повернули квартири. Зокрема, мешканці історичного "будинку з годинником" записали подібне відео. Вони наголосили, що багатоповерхівку почали зносити у грудні 2022 року. Тоді людям пообіцяли видати нові квартири. Будинок окупанти дійсно збудували, але – з комерційною метою. Квартири у ньому не видадуть колишнім мешканцям, а продаватимуть росіянам, які мають гроші, щоб купити квартиру в центрі Маріуполя.

"Будинок з годинником" знесли. Жителі сподівалися, що історичний центр Маріуполя відновлять і їм повернуть житло. Але виявилося, що вже виданий дозвіл на будівництво нового будинку з комерційною метою. "Що робити жителям? На яких підставах нас позбавляють законного права на приватну власність?

– заявляють обурені маріупольці.

Жінка на відео до прикладу наводить статистику. За її словами, у місті знесено близько 465 багатоповерхівок. В кожній з них – від 100 до 200 квартир. Можна лише уявити, скільки людей опинилися без домівок і змушені шукати нове помешкання.

І таких випадків, коли людям не повертають квартири – безліч. Російські пропагандисти заявляють про якісь "компенсації" за житло. Втім, цієї суми не вистачить, аби маріупольці, які залишилися без даху над головою, змогли купити квартиру.

Обурені маріупольці вимагають повернути житло: дивіться відео

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