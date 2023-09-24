Ватажок бойовиків Деніс Пушилін ввів на тимчасово окупованій частині Донецької області комендантську годину. Про це повідомляють ворожі ЗМІ, передає 24 Канал.

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Що відомо про новий "указ"

Пушилін підписав "указ" про введення комендантської години у будні дні. Вона діятиме з 23:00 до 04:00 вже з 24 вересня. На цей період окупаційна адміністрація "заборонила" рух громадського та приватного транспорту для всіх, у кого немає спеціальної перепустки.

Цей "документ" також встановлює воєнну цензуру на поштові відправлення, телефонні розмови та спілкування в інтернеті. Механізми цієї цензури мають розробити представники ФСБ та окупаційної адміністрації псевдореспубліки.

Крім того, кремлівський посіпака "заборонив" проводити на тимчасово окупованій частині Донеччини мітинги, демонстрації, пікетування, страйки та інші збори.

Що відбувається в Донецьку