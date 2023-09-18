У понеділок, 18 вересня, місцеві телеграм-канали Донецька почали публікувати кадри, на яких видно, ймовірно, ворожу так звану "адміністрацію" та величезний стовп диму. Про це інформує 24 Канал.

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Розташована будівля, з якої йде дим, на вулиці Пушкіна. Тому є підстави стверджувати, що це саме будівля псевдоадміністрації глави "ДНР" Дєніса Пушиліна. Окрім того, це видно на фото й відео, що поширюють у мережі ЗМІ.

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Близько 15:15 ворожі інформаційні помийки заявили про "щонайменше двох постраждалих" внаслідок цієї "бавовни". Вони поспішили запевнити, що місто атакували три ракети зі РСЗВ "Град".

Водночас партизани з руху "Атеш" в той самий час констатували, що перевіряють, чи живий так званий очільник окупованого регіону.

Донецьк. Перевіряємо, чи живий Пушилін. Сподіваємось, що – ні,

– йдеться у повідомленні.

Зверніть увагу! Уже близько 15:30 Пушилін опублікував відео, на якому сказав, що не постраждав під час атаки на будівлю "адміністрації". Також, за його словами, загалом потерпілих чи жертв немає.

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