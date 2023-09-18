В понедельник, 18 сентября, местные телеграм-каналы Донецка начали публиковать кадры, на которых видна, вероятно, вражеская так называемая "администрация" и огромный столб дыма. Об этом информирует 24 Канал.

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Расположено здание, из которого идет дым, на одной из центральных улиц. Поэтому есть основания утверждать, что это – именно псевдоадминистрация главы "ДНР" Дениса Пушилина. Кроме того, это видно на распространяемых СМИ в сети фото и видео.

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Около 15:15 вражеские информационные помойки заявили о "по меньшей мере двух пострадавших" в результате этого "хлопка". Они поспешили заверить, что город атаковали три ракеты из РСЗО "Град".

И партизаны из движения "Атеш" в то же время констатировали, что проверяют жив ли так называемый руководитель оккупированного региона.

Донецк. Проверяем, жив ли Пушилин. Надеемся, что нет,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! Уже около 15:30 Пушилин опубликовал видео, на котором сказал, что не пострадал во время атаки на здание "администрации". Также, по его словам, в целом пострадавших или жертв нет.

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